Перевозил мигрантов: в Польше близ границы с Беларусью задержали украинца

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.



"13 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 человек", - говорится в сообщении.



По информации службы, на отрезке границы, охраняемой пограничными отрядами в Наревце и Михалово, группа из 16 иностранцев подходила под линию границы, однако они не пересекли границу. В нескольких местах зафиксировали повреждение колючей проволоки.



Полиция Подлясского воеводства задержала после полуночи в районе населенного пункта Новый Двур гражданина Украины, который в автомобиле Toyota перевозил четырех граждан Ирака.



Граждане Ирака незаконно пересекли границу. Водитель задержан полицией, а иностранцы переданы Пограничной службе РП.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков. 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать их заявки на убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что поток мигрантов из Беларуси может прийти в Украину и создать риск для безвизового режима.