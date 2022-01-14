Перевозил мигрантов: в Польше близ границы с Беларусью задержали украинца
В четверг, 13 января, польские пограничники задержали украинца, перевозившего через польско-белорусскую границу 16 иностранцев
Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.
"13 января польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 16 человек", - говорится в сообщении.
По информации службы, на отрезке границы, охраняемой пограничными отрядами в Наревце и Михалово, группа из 16 иностранцев подходила под линию границы, однако они не пересекли границу. В нескольких местах зафиксировали повреждение колючей проволоки.
Полиция Подлясского воеводства задержала после полуночи в районе населенного пункта Новый Двур гражданина Украины, который в автомобиле Toyota перевозил четырех граждан Ирака.
Граждане Ирака незаконно пересекли границу. Водитель задержан полицией, а иностранцы переданы Пограничной службе РП.
- Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков. 9 ноября на границе с Беларусью польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.
- Утром 10 ноября сообщалось, что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.
- ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности против министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.
- Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать их заявки на убежище.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.
- Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко заявила, что поток мигрантов из Беларуси может прийти в Украину и создать риск для безвизового режима.
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