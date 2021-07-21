Перевозил 1 кг кокаина в желудке: в "Борисполе" задержали наркокурьера

Об этом передает СБУ.

По предварительным данным, этот канал поставки наркотиков организовали участники международной преступной группировки.

"Многоэтапная спецоперация по выявлению злоумышленников завершилась в Международном аэропорту" Борисполь "задержанием двух наркокурьеров с очередными партиями кокаина", - говорится в сообщении.

Один из них скрыл "товар" в личных вещах. Другой пытался перевезти через госграницу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Так, всего в ходе следственных действий правоохранители обнаружили у наркокурьеров партию кокаина общим весом 2 кг.

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.

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