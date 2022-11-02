Переворотом в Молдове Россия хочет вонзить нож в спину Украине и создать угрозу НАТО в Черном море, - экс-министр обороны Шалару
Министр обороны Молдовы (2015-2016) Анатолий Шалару считает, что за государственным переворотом в Молдове стоит желание России укрепить свои позиции
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия хочет воткнуть нож в спину Украине и создать угрозу для НАТО в бассейне Черного моря. Потому что Молдова расположена на границе со странами НАТО и на границе с Украиной. Россия не сможет завоевать Молдову военным путем, потому что Украина смогла отодвинуть российские войска. Россия не удержала остров Змеиный и поняла, что не может оккупировать Одессу и совершить марш-бросок на Молдову и Приднестровье", - пояснил Шалару.
По словам экс-министра обороны Молдовы, руководство России разработало другой план захвата Молдовы.
"Этот план предусматривает финансирование пророссийских политических партий в Молдове. Отключение страны от электроэнергии, получаемой из Приднестровья. Перекрыть газовый вентиль и сократить поставки российского газа. Разжечь вражеские настроения и поднять пятую колонну против действующего правительства Молдовы", - отметил Шалару .
- Напомним, 28 октября в The Washington Post со ссылкой на разведывательные документы заявили, что Россия организует антиправительственные протесты в Молдове, чтобы вернуть влияние на страну. Кроме того, управленческий контроль над двумя основными пророссийскими телеканалами Молдовы был передан близкому соратнику Шора в конце сентября, что представило ему основную платформу для продвижения согласованной с Москвой повестки дня.
- В Молдове во время нового протеста против властей страны, организованного пророссийской партией "Шор", полиция задержала 79 человек
- Президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские спецслужбы работают над расшатыванием страны – для этого они используют молдавские пророссийские партии.
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