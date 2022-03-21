Переворота в России не будет: в окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства, - Айзенберг

Ученый рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.



"Вряд ли мы можем ожидать, что в России произойдет государственный переворот в ближайшие недели или даже месяцы. Дело в том, что перевороты в российской истории бывали. Скажем, был убит император Павл I. Но кто его убил? Это были люди из его окружения, высокие должностные лица во главе с генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Это были люди с чувством собственного достоинства. Император их унижал и они этого не могли терпеть. В окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства", – отметил Айзенберг.



Профессор подчеркнул, что не стоит надеяться на государственный переворот в России, ведь как бы Путин публично ни унижал директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, например, невозможно поверить, что против президента России будет организован мятеж.



"Если экономика России полностью упадет – до самого нуля, внутри страны могут происходить ужасные вещи. Миллионы людей без работы и без денег – может начаться то, что называется российский бунт – бессмысленный и беспощадный", – добавил Игорь Айзенберг.



Профессор добавил, что в таком случае в окружении Путина могут появиться люди, несмотря на отсутствие чувства собственного достоинства, у них будет чувство собственной безопасности. И если они будут чувствовать опасность своей жизни, то могут что-нибудь сделать с Путиным. Но надеяться, что это произойдет в течение нескольких недель или месяцев, не стоит.

Напомним, бывший командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кэмп считает, что НАТО должно рассмотреть все варианты отстранения Путина от власти, вплоть до убийства.

Президент США назвал российского главу Владимира Путина "кровавым диктатором и головорезом".