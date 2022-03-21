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Переворота в России не будет: в окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства, - Айзенберг

21 мартa, 2022 понедельник
20:59

Профессор Нью-Йоркского университета Игорь Айзенберг считает, что в России не может произойти государственный переворот, ведь в окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства

Ученый рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.

"Вряд ли мы можем ожидать, что в России произойдет государственный переворот в ближайшие недели или даже месяцы. Дело в том, что перевороты в российской истории бывали. Скажем, был убит император Павл I. Но кто его убил? Это были люди из его окружения, высокие должностные лица во главе с генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Это были люди с чувством собственного достоинства. Император их унижал и они этого не могли терпеть. В окружении Путина нет людей с чувством собственного достоинства", – отметил Айзенберг.

Профессор подчеркнул, что не стоит надеяться на государственный переворот в России, ведь как бы Путин публично ни унижал директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, например, невозможно поверить, что против президента России будет организован мятеж.

"Если экономика России полностью упадет – до самого нуля, внутри страны могут происходить ужасные вещи. Миллионы людей без работы и без денег – может начаться то, что называется российский бунт – бессмысленный и беспощадный", – добавил Игорь Айзенберг.

Профессор добавил, что в таком случае в окружении Путина могут появиться люди, несмотря на отсутствие чувства собственного достоинства, у них будет чувство собственной безопасности. И если они будут чувствовать опасность своей жизни, то могут что-нибудь сделать с Путиным. Но надеяться, что это произойдет в течение нескольких недель или месяцев, не стоит.

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