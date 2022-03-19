Переворот в России может произойти только после поражения в войне с Украиной, - Фельштинский

Историк заявил об этом в эфире Еспресо.TV.



"Сейчас мы должны быть сосредоточены на войне с Россией без надежд, что там произойдет переворот. Думаю, что переворот в Российской Федерации может произойти только после поражения в войне с Украиной. Если поражение будет очевидным, это будет одновременно означать конец Путина, его режима и даже конец России в том формате, в котором Путин ее отстроил", – отметил Фельштинский.



По мнению ученого, в российской верхушке нет оппозиции Владимиру Путину, ведь нет демонстрационных отставок в знак протеста деятельности президента РФ, бегства дипломатов за границу.



"Крысы с корабля еще не убегают. Поэтому думать о перевороте в России еще рано. Путин - военный преступник, которому нельзя верить. Украина должна вести переговоры с Россией с позиции силы, победителя. Понятно, что Путин застрял в Украине, блицкрига не получилось. К сожалению, для Украины это все достигается ценой большой крови и огромных разрушений, но вполне понятно, что переговоры с Путиным или с его преемником стоит вести только на условиях возвращения к границам 2013. Возможно, тогда новое руководство России поймет степень своих преступлений и вернется к политике, которая проводилась до 2000 года", - подчеркнул Юрий Фельштинский.

Напомним, по мнению советника главы ОПУ Алексея Арестовича, в случае объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации будут созданы условия как для поражения в войне против Украины, так и для внутреннего переворота.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил: если Кремль победит, это станет "началом новой эры запугивания во всей Восточной Европе".