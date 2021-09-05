Переворот в Гвинее: Военные заявили об аресте президента страны
Военные, устроившие переворот в Гвинее, утверждают, что арестовали президента страны
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
О том, что президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными спецназовцами, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.
Кроме того, под стражей, по их данным, оказались много чиновников.
В сети появилось фото и видео, на котором человек, похожий на Конде, находится в окружении вооруженных военных.
Отмечается, что мятежников возглавляет командующий армейским спецназом GPS полковник Мамади Думбуйя.
- 5 сентября стало известно, что в Гвинейском республике спецназовцы предприняли попытку государственного переворота.
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