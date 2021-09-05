Переворот в Гвинее: Военные заявили об аресте президента страны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

О том, что президент Гвинеи Альфа Конде арестован военными спецназовцами, сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, под стражей, по их данным, оказались много чиновников.

В сети появилось фото и видео, на котором человек, похожий на Конде, находится в окружении вооруженных военных.

Отмечается, что мятежников возглавляет командующий армейским спецназом GPS полковник Мамади Думбуйя.