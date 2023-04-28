Об этом сообщил Правительственный портал.

"Гуманитарное разминирование остается нашим приоритетом. До 30% площади Украины заминировано врагом. Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, каждый сможет перечислить средства на спецсчет для нужд гуманитарного разминирования в гривнях, а также в иностранной валюте.