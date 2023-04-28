Перевести средства смогут все желающие: в Украине открыли спецсчет на нужды гуманитарного разминирования
Минэкономики открыло спецсчет для нужд гуманитарного разминирования, на который каждый сможет перечислить средства в гривне и иностранной валюте
Об этом сообщил Правительственный портал.
"Гуманитарное разминирование остается нашим приоритетом. До 30% площади Украины заминировано врагом. Нужно ускорять очистку земель, особенно сельскохозяйственных. План мер по разминированию уже реализуется", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, каждый сможет перечислить средства на спецсчет для нужд гуманитарного разминирования в гривнях, а также в иностранной валюте.
- 27 апреля аналитики Globsec сообщили, что в Украине потенциально заминировано 174 тыс. кв. км. При действующих темпах на обезвреживание взрывоопасных предметов уйдет 757 лет.
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