Перевел ChatGPT, подписал Зеленский: United24 и Forbes разыгрывают журнал, чтобы купить оборудование для ВСУ
Инициатива United24 и журнал Forbes Украина выпустили спецномер, переведенный на английский ChatGPT с фото и подписью президента Владимира Зеленского. Журнал разыграют
Об этом информируют на сайте United24 .
"К своему трехлетию журнал Forbes Украина выпустил специальный номер на английском языке. В нем все материалы украиноязычного издания, переведенные с помощью ChatGPT", – пишет ведомство.
На обложке фото и подпись президента Украины Владимира Зеленского.
Купить журнал невозможно, однако можно его выиграть, пожертвовав $33 или эквивалентные суммы - $66, $99 в поддержку украинских защитников.
Все средства будут направлены на мобильные оптико-электронные комплексы контрбатарейной борьбы "СОВА".
"Мобильный оптико-электронный комплекс "СОВА" позволяет выявить позиции орудий (минометов) противника, демаскирующих себя вспышкой во время выстрела. В состав комплекса входят специальная камера видеонаблюдения и ноутбук с соответствующим программным обеспечением. Этот комплекс дает возможность непрерывно вести наблюдение за врагом и очень точно выявлять позиции минометов, ведущих огонь по украинским военным. А значит, работа комплекса сохраняет жизни наших защитников и защитниц", - говорит начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.
Военный отметил, что "СОВА" очень важна при корректировке артиллерийского огня в условиях прямой видимости цели.
Принять участие в сборе можно до 22:00 26 апреля.
Количество взносов от одного участника не ограничено.
Уникальный журнал Forbes разыграют среди всех участников. Имя счастливчика станет известно в 15:00 27 апреля.
Поддержать Украину и наших защитников .
Справочно. Фандрейзинговой платформе United24 исполнился год. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Бред Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.
- В Национальном музее искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве презентовали выставку "Между тем в доме Ханенко", которая продлится с 11 марта по 30 апреля.
- 31 марта в американском городе Нью-Йорк открыли международную выставку о российско-украинской войне "Украина. Распятие. Трибунал".
- Министерство здравоохранения Украины совместно с Всемирным банком закупило современные системы внутрикостного сосудистого доступа в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей".
- Владимир Зеленский 10 апреля встретился с британским предпринимателем Ричардом Бренсоном, который стал послом United24, и обсудил с ним восстановление и разминирование Украины. После встречи бизнесмен-миллиардер Бренсон призвал Запад усилить поддержку Украины.
- За 11 месяцев неравнодушные со всего мира пожертвовали в поддержку медицинской сферы Украины более 1,3 млрд гривен через платформу United24.
- В общей сложности к платформе United24 за 11 месяцев работы присоединились люди со всего мира, сейчас сумма благотворительных взносов пересекла отметку в 305 миллионов долларов.
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