Об этом информируют на сайте United24 .

"К своему трехлетию журнал Forbes Украина выпустил специальный номер на английском языке. В нем все материалы украиноязычного издания, переведенные с помощью ChatGPT", – пишет ведомство.

На обложке фото и подпись президента Украины Владимира Зеленского.

Купить журнал невозможно, однако можно его выиграть, пожертвовав $33 или эквивалентные суммы - $66, $99 в поддержку украинских защитников.

Все средства будут направлены на мобильные оптико-электронные комплексы контрбатарейной борьбы "СОВА".

"Мобильный оптико-электронный комплекс "СОВА" позволяет выявить позиции орудий (минометов) противника, демаскирующих себя вспышкой во время выстрела. В состав комплекса входят специальная камера видеонаблюдения и ноутбук с соответствующим программным обеспечением. Этот комплекс дает возможность непрерывно вести наблюдение за врагом и очень точно выявлять позиции минометов, ведущих огонь по украинским военным. А значит, работа комплекса сохраняет жизни наших защитников и защитниц", - говорит начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов.

Военный отметил, что "СОВА" очень важна при корректировке артиллерийского огня в условиях прямой видимости цели.

Принять участие в сборе можно до 22:00 26 апреля.

Количество взносов от одного участника не ограничено.

Уникальный журнал Forbes разыграют среди всех участников. Имя счастливчика станет известно в 15:00 27 апреля.

Поддержать Украину и наших защитников .

Справочно. Фандрейзинговой платформе United24 исполнился год. Среди послов: певица и актриса Барбра Стрейзанд, актер Марк Гэмилл, канадская актриса Кэтрин Винник, группа Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американский актер Лиев Шрайбер, режиссер Мишель Азанавичюс, астронавт Скотт Келли, историк Тимоти Снайдер, кантри-певец Бред Пейсли, британский путешественник Беар Гриллз, выдающиеся украинские спортсмены Элина Свитолина, Андрей Шевченко и Александр Усик.