Перестроить энергосистему быстро и во время войны "под Европу" нереально, - эксперт по энергетике Прокип
Думать о перестройке украинской энергосистемы по стандартам европейских стран во время военных действий невозможно
Об этом эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил в эфире Еспресо.
"Перестроить энергосистему в очень короткие сроки и особенно во время войны - нереально. Есть особые виды оборудования, которые используются в очень небольшом количестве стран. Часто, когда до вторжения велись эти дискуссии, стоит ли оставлять это оборудование, исходя из экономической логики, приходили к выводу, что система так спроектирована и перепроектировать ее не следует. Сейчас из-за того, какие потери понесла энергосистема, возможно, и будет смысл унифицировать это оборудование с европейским", - отметил он.
Прокип подчеркнул, что любая система однажды может быть разрушена.
"Также мы должны были идти к тому, что большинство домохозяйств были бы оборудованы солнечными панелями, ветровыми установками. Это все вопрос времени, и думать о какой-то перестройке энергосистемы с колес во время военных действий невозможно. Сначала надо продержаться. Помощь оборудованием закончится, и возможности быстрых ремонтов имеют свои лимиты", - подытожил эксперт.
- Напомним, 23 ноября войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины, били по жилым зданиям и энергетической инфраструктуре в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях. Генштаб отчитывается, что российские оккупационные войска выпустили 67 крылатых ракет и до 10 ударных БПЛА "Ланцет".
- По данным Укрэнерго, на утро 28 ноября дефицит мощности в системе составляет 27% .
- Бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков считает, что Украине нужно заказывать оборудование, чтобы поэтапно восстанавливать энергосистему и обеспечить ее надежное функционирование.
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