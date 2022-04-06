Об этом сообщает Медуза со ссылкой на представителя местных властей.



Согласно сообщению, глава Шебекинского округа Владимир Жданов, чтобы успокоить жителей области, записал видеообращение, в котором сказал, что "земляные работы проводятся по нашей с вами просьбе".



Ролик опубликован в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".



"Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", – сказал Жданов.



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