Перестраховываются. В Белгородской области РФ роют окопы
Работы проводят по заказу государственных структур России
Об этом сообщает Медуза со ссылкой на представителя местных властей.
Согласно сообщению, глава Шебекинского округа Владимир Жданов, чтобы успокоить жителей области, записал видеообращение, в котором сказал, что "земляные работы проводятся по нашей с вами просьбе".
Ролик опубликован в запрещенной в Украине российской соцсети "ВКонтакте".
"Я как человек военный всегда перестраховываюсь. И сегодня, я вас уверяю, что безопасности нашей территории по-прежнему ничего не угрожает", – сказал Жданов.
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