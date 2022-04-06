Перестраховываются: россияне роют окопы на границе с Харьковской областью

Об этом пишет российское издание "Медуза" в Телеграмме со ссылкой на слова главы Щербинского округа РФ Владимира Жданова.



Жданов в ответ на вопросы местных жителей заявил, что он "как человек военный всегда перестраховывается".



"Работы проводятся по нашей просьбе: лучше еще раз перестраховаться, а дополнительные меры безопасности не будут лишними. Переживать не стоит, нашей безопасности ничего не угрожает", – сказал он.

Напомним, ракета, разразившаяся в пятницу, 1 апреля 2022 года, возле села Никольское вблизи российского областного центра Белгорода, прилетела с территории России.

29 марта взрывы были слышны в Белгороде на складах боеприпасов.

А 31 марта загорелась нефтебаза в этом пограничном городе. Россия обвиняет в этом Украину, но наше Минобороны не взяло на себя ответственность за эти взрывы. Также не подтверждает причастность Украины к атаке и Пентагон.