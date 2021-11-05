Перестаньте шантажировать Украину и помогите ей, - Иванна Климпуш-Цинцадзе

“И перестаньте шантажировать Украину этим, помогите ей. Вы сделали свой выбор, пережили свои тяжелые трансформации, вы знаете, как это делать, но не рассказывай нам о принципах и ценностях, - обратилась парламентария к европейским политикам. – Мы заинтересованы в том, чтобы были прочные, успешные и прозрачные связи по линии Будапешт – Брюссель, Варшава – Брюссель. В наших интересах вернуться к началу и понять, что это наша общая домашняя работа – разобраться в собственных принципах и ценностях».

По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина – форпост западной цивилизации на Востоке. Дальше – только Россия, которая по ее мнению, не является частью Европы, это Азия. “Причина начала войны со стороны России – остановить Украину на пути к Членству в ЕС и НАТО. Россия успешно доказывает Западу его слабость. И цель России не столько сдерживать нас на пути к ЕС и НАТО, сколько создать хаос и дезинтегрировать саму Европу, западное общество. Россия думает, что может вернуться в Ялтинский режим и иметь те же сферы влияния, что и после 1945-го, говорит парламентария. – Один из европейских лидеров сказал, что Европа – это гигант, имеющий специфическую политическую атмосферу. И когда мы говорим об аннексии Россией Крыма, то фактически Европа подтверждает эту цитату. И сейчас мы видим тенденции к тому, что Европа хочет налаживать диалог с Россией и вести бизнес по прежним правилам”.