Перестаньте шантажировать Украину и помогите ей, - Иванна Климпуш-Цинцадзе
Как достичь единства в Центральной Европе? Выход на поверхности - перестаньте трогать внутренние исторические, этнические, языковые проблемы, и тогда вы увидите больший спектр возможностей для развития, успеха, процветания, в интересах демократии, все стран и тем более Украины, которая стремится к членству в ЕС и НАТО” - так считает Иванна Климпуш-Цинцадзе, председатель Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, которая участвует в панельной дискуссии II форума идей и решений “Re:Open Zakarpattia”
“И перестаньте шантажировать Украину этим, помогите ей. Вы сделали свой выбор, пережили свои тяжелые трансформации, вы знаете, как это делать, но не рассказывай нам о принципах и ценностях, - обратилась парламентария к европейским политикам. – Мы заинтересованы в том, чтобы были прочные, успешные и прозрачные связи по линии Будапешт – Брюссель, Варшава – Брюссель. В наших интересах вернуться к началу и понять, что это наша общая домашняя работа – разобраться в собственных принципах и ценностях».
По словам Иванны Климпуш-Цинцадзе, Украина – форпост западной цивилизации на Востоке. Дальше – только Россия, которая по ее мнению, не является частью Европы, это Азия. “Причина начала войны со стороны России – остановить Украину на пути к Членству в ЕС и НАТО. Россия успешно доказывает Западу его слабость. И цель России не столько сдерживать нас на пути к ЕС и НАТО, сколько создать хаос и дезинтегрировать саму Европу, западное общество. Россия думает, что может вернуться в Ялтинский режим и иметь те же сферы влияния, что и после 1945-го, говорит парламентария. – Один из европейских лидеров сказал, что Европа – это гигант, имеющий специфическую политическую атмосферу. И когда мы говорим об аннексии Россией Крыма, то фактически Европа подтверждает эту цитату. И сейчас мы видим тенденции к тому, что Европа хочет налаживать диалог с Россией и вести бизнес по прежним правилам”.
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