Перешли на сторону врага: в Луганской области пяти полицейским-изменникам объявили о подозрении
Пятеро работников украинской полиции перешли на сторону врага в Луганской области. Им сообщили о подозрении в государственной измене
Об этом передает ОГПУ.
По данным следствия, в марте 2022 года действующие сотрудники полиции предали присяге и перешли на сторону врага.
"Они прошли собеседование с представителями "ЛНР" оккупационной администрации РФ и дали согласие на добровольное вступление в ряды вновь незаконных структур, а также присягнули на верность самопровозглашенной "ЛНР". Таким образом подозреваемые добровольно заняли должности "работников милиции" так называемых Станично-Луганского РОВД МВД ЛНР", - говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры им поставлено в известность о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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