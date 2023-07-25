Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве прокуроров Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона заочно уведомлено о подозрении девять бывших военнослужащих тактической группы Воздушных Сил "Крым" ВСУ по фактам дезертирства и государственной измены", - пишет прессслужба.

Следствие установило, что в 2014 году во время временной оккупации Крыма и Севастополя российскими войсками подозреваемые не явились на службу в пункте постоянной дислокации на материковой части нашей страны.

Фото: Офис генерального прокурора

Подозреваемые изменили военной присяге на верность украинскому народу, отказались исполнять обязанности военной службы в Вооруженных Силах Украины и перешли на сторону врага.

В настоящее время все 9 подозреваемых служат в вооруженных силах РФ, активно выполняя боевые задачи страны-агрессора, в частности, осуществляя противовоздушную оборону полуострова и пуски по целям на территории Украины.

"Систематически принимают участие в массовых мероприятиях, дают интервью пропагандистским каналам, посещают школы и агитируют молодежь выбирать профессию военного", - рассказывают в прокуратуре.

Фото: Офис генерального прокурора

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.