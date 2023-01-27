Об этом информирует Государственное бюро расследований.

"Следователи ДБР завершили расследование в отношении государственной измены бывшего руководителя херсонского СИЗО и его заместителя", - пишет пресс-служба и добавляет, что обвинительный акт направлен в суд.

Сообщается, что начальник ГУ "Херсонский следственный изолятор" с начала временной оккупации региона изменил присяге и перешел на сторону российских захватчиков, вместе с ним поступил заместитель по оперативной работе. Они заняли новые должности в совместно созданном Управлении службы исполнения наказаний по Херсонской области, где пытали украинцев. Злоумышленники предоставили исправительное заведение рашистам.

Кроме того, экс-руководитель СИЗО принял участие в информационной провокации пропагандистов: "Призвал не выполнять приказы украинской власти и следовать его примеру - сотрудничать с врагом".

После деоккупации Херсона злоумышленники пытались укрываться в области, но их задержали. Сейчас они находятся под стражей.

За госизмене в условиях военного положения обвиняемым грозит пожизненное заключение с конфискацией всего имущества.

Служба безопасности Украины также информировала о нахождении очередной застенки российских оккупантов, "херсонцев допрашивали и жестоко пытали. В ходе осмотра застенчивые правоохранители обнаружили предметы, прямо указывающие на признаки пыток", - пишут в СБУ.

17 ноября Генштаб отчитывался о минировании захватчиками инфраструктуры в Каховке, также свидетельствовали об изъятии всех учебников по истории Украины в Энергодаре.

Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.

СБУ задержала коллаборанта, который "выбивал голоса" у местных оккупантов за присоединение Херсона к РФ.

Эксначальник отдела херсонской колонии был задержан за то, что выпустил заключенных и возглавил отдел оккупационного СИЗО.

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