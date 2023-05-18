Перешли на сторону врага: двум экс-правохранителям с Луганщины объявили подозрения в коллаборационизме и терроризме
Псевдоглаве отдела МВД РФ во временно оккупированном Северодонецке и работнику "прокуратуры" из Старобельска объявили подозрения за коллаборационизм и терроризм
Об этом информирует Офис генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Старобельской и Северодонецкой окружных прокуратур Луганской области сообщено о подозрении двум лицам, которые заняли должности в незаконных правоохранительных органах оккупационных властей РФ", - пишет прессслужба.
Сообщается, что экс-охранник из Старобельского района начал сотрудничать с врагом после начала полномасштабного вторжения. Коллаборант занял должность в оккупационной прокуратуре Старобельского района "ЛНР".
Другой фигурант, житель Луганска, перешел на сторону РФ еще в 2014 году. Ранее злоумышленник работал в Министерстве внутренних дел Украины.
Коллаборант получил руководящие должности в псевдоминистре внутренних дел "ЛНР".
Ранее предателю уже объявляли подозрение, но тогда за участие в террористической организации.
- Ужгородский горрайонный суд вынес приговор коллаборантке, добровольно вступившей в сотрудничество с врагом на временно оккупированной территории Луганщины. Ее приговорили к 8 годам заключения.
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