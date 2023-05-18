Об этом информирует Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Старобельской и Северодонецкой окружных прокуратур Луганской области сообщено о подозрении двум лицам, которые заняли должности в незаконных правоохранительных органах оккупационных властей РФ", - пишет прессслужба.

Сообщается, что экс-охранник из Старобельского района начал сотрудничать с врагом после начала полномасштабного вторжения. Коллаборант занял должность в оккупационной прокуратуре Старобельского района "ЛНР".

Другой фигурант, житель Луганска, перешел на сторону РФ еще в 2014 году. Ранее злоумышленник работал в Министерстве внутренних дел Украины.

Коллаборант получил руководящие должности в псевдоминистре внутренних дел "ЛНР".

Ранее предателю уже объявляли подозрение, но тогда за участие в террористической организации.