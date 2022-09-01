Об этом информирует Государственное бюро расследований .

В суд направили обвинительные акты в отношении 9 судей Апелляционного суда и местных судов, а также прокурора Крыма по факту государственной измены.

Следователи установили, что после временной оккупации Крыма судьи и прокурор продолжили работать в незаконно созданных прокуратурах и судах: "В настоящее время предатели обеспечивают функционирование незаконных органов и судебной власти оккупантов".

Злоумышленникам предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Всего с начала года ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении 30 судей и 2 прокуроров Автономной Республики Крым. Обвинительные акты направлены в суд.

СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым.

Российский агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, полученные данные РФ использовала для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск". Агенту ФСБ присуждено 9 лет лишения свободы.

Организатор транснациональной мошеннической группы, который вместе с сообщниками присвоил более €600 тыс., был задержан во время пересечения границы Польши с Беларусью.

Во время временной оккупации в Николаевской области двое полицейских отдали табельное оружие и боеприпасы оккупантам. Правоохранители одному сообщили о подозрении, а другому - разыскивают.