Перешли на сторону россиян в 2014 году. Девятерых судей и прокурора из Крыма будут судить за госизмену
Девятерых судей и прокурора из временно оккупированного Крыма будут судить за переход в 2014 году на сторону российских захватчиков
Об этом информирует Государственное бюро расследований .
В суд направили обвинительные акты в отношении 9 судей Апелляционного суда и местных судов, а также прокурора Крыма по факту государственной измены.
Следователи установили, что после временной оккупации Крыма судьи и прокурор продолжили работать в незаконно созданных прокуратурах и судах: "В настоящее время предатели обеспечивают функционирование незаконных органов и судебной власти оккупантов".
Злоумышленникам предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
Всего с начала года ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении 30 судей и 2 прокуроров Автономной Республики Крым. Обвинительные акты направлены в суд.
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