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Перешли на сторону россиян в 2014 году. Девятерых судей и прокурора из Крыма будут судить за госизмену

1 сентября, 2022 четверг
15:13

Девятерых судей и прокурора из временно оккупированного Крыма будут судить за переход в 2014 году на сторону российских захватчиков

Об этом информирует Государственное бюро расследований .

В суд направили обвинительные акты в отношении 9 судей Апелляционного суда и местных судов, а также прокурора Крыма по факту государственной измены.

Следователи установили, что после временной оккупации Крыма судьи и прокурор продолжили работать в незаконно созданных прокуратурах и судах: "В настоящее время предатели обеспечивают функционирование незаконных органов и судебной власти оккупантов".

Злоумышленникам предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Всего с начала года ДБР завершило специальное досудебное расследование в отношении 30 судей и 2 прокуроров Автономной Республики Крым. Обвинительные акты направлены в суд.

  • СБУ передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которые с россиянами и Украинским выбором Медведчука готовили силовой переворот в Украине и имели связь с Сурковым.
  • Российский агент разведывал позиции командных пунктов и логистических составов украинских войск, полученные данные РФ использовала для осуществления ракетных ударов по инфраструктурным объектам аэродрома "Краматорск". Агенту ФСБ присуждено 9 лет лишения свободы.
  • Организатор транснациональной мошеннической группы, который вместе с сообщниками присвоил более €600 тыс., был задержан во время пересечения границы Польши с Беларусью.
  • Во время временной оккупации в Николаевской области двое полицейских отдали табельное оружие и боеприпасы оккупантам. Правоохранители одному сообщили о подозрении, а другому - разыскивают.

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Крым
война с Россией
государственная измена
ГБР
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