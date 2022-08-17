Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"При процессуальном руководстве органов прокуратуры Донбасса двум гражданкам Украины сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что жители пгт Никольское Мариупольского района и г. Лиман Краматорского района перешли на сторону оккупантов, начали сотрудничать и заняли псевдодолжности.

Первую злоумышленницу поставили так называемой начальницей пенсионного фонда с. Володарское" псевдореспублики "ДНР", а другую - псевдоруководительницей Общественной приемной председателя общественного движения "Донецкая республика" в г. Красный Лиман.

Подозреваемые призвали мирное население к сотрудничеству с армией РФ.

"Должностница пенсионного фонда", находясь в захваченном захватчиками помещении административного здания Никольской районной администрации, публично рассказывала журналистам о работе псевдооргана и обеспечении жителей пенсиями, вводя таким образом в заблуждение местное население о якобы легитимности действий незаконных властей", - добавляют в прокуратуре.

3 августа Служба безопасности Украины задержала помощника действующего народного депутата, желавшего стать гауляйтером РФ в случае оккупации Черкасщины.

СБУ задержала агента РФ, который в Донецкой области корректировал огонь рашистов и отчитывался о результатах обстрелов.

15 августа СБУ сообщила о задержании работника одного из государственных медицинских учреждений, собиравшего данные для обстрелов на юге Одесщины.

В этот же день СБУ сообщила о подозрении еще двум "высоким должностным лицам" оккупационных властей РФ на временно захваченных территориях Востока Украины.

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