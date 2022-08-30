Перешли на сторону оккупантов: трем экс-полицейским из Донбасса объявили подозрения в коллаборационизме
Сообщено о подозрении трем бывшим полицейским, которые после оккупации военными РФ Мариуполя предали присягу на верность Украине и добровольно согласились перейти на сторону России
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Стало известно, что в начале июля 2022 года экс-полицейские заняли должности "инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполя управления Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР".
В обязанности псевдоправохранителей входила незаконная проверка правил эксплуатации мариупольцами транспортных средств и сопровождение колонн военной техники РФ.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- 28 августа в Михайловке в Мелитопольском районе нашли повешенным Андрея Рыжкова, который называл себя руководителем оккупационной полиции.
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