Перешли на сторону оккупантов: трем экс-полицейским из Донбасса объявили подозрения в коллаборационизме

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Стало известно, что в начале июля 2022 года экс-полицейские заняли должности "инспекторов отдела государственной автоинспекции по обслуживанию административной территории г. Мариуполя управления Госавтоинспекции министерства внутренних дел ДНР".

В обязанности псевдоправохранителей входила незаконная проверка правил эксплуатации мариупольцами транспортных средств и сопровождение колонн военной техники РФ.

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры им заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

28 августа в Михайловке в Мелитопольском районе нашли повешенным Андрея Рыжкова, который называл себя руководителем оккупационной полиции.

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