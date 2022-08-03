Об этом сообщает в фейсбуке СБУ в Донецкой и Луганской областях .

"СБУ задокументировала в Луганской области противоправные действия нескольких педагогов, которые стали приспешниками российских фашистов. Только что сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности еще двум из них", - говорится в сообщении.

Известно, что 31-летний учитель английского языка согласился занять должность директора учебного заведения КЗ "НВК Сватовская ЗОШ 1 степени - гимназия". Злоумышленник, кроме помощи рашистам в русификации образования, еще и пропагандирует войну РФ в Украине.

Также 45-летняя экс-руководитель отдела культуры райгосадминистрации стала "начальником отдела образования" так называемой оккупационной администрации Троицкого района "ЛНР". Предательница вводит стандарты страны-террориста на временно оккупированной территории.

"За пропаганду в учебных заведениях с целью содействия вооруженной агрессии РФ предусматривается лишение свободы сроком до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет. За работу на руководящих должностях в незаконных органах власти определено наказание – от 4 до 10 лет за решеткой", - разъясняют правоохранители.

Двоим мужчинам, согласившимся занять руководящие "должности" на оккупированных территориях Донетчины, заочно сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.

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