Перешла на сторону РФ и способствовала подавлению сопротивления оккупации: в Украине будут заочно судить судью из Крыма
Обвинительный акт в отношении судьи из Крыма, которая в 2014 году перешла на сторону оккупантов РФ и оказывала россиянам помощь в переводе украинского законодательства на российское, направлен в суд
Об этом сообщает прокуратура Крыма и Севастополя.
С сентября 2001 года она являлась судьей Роздольненского районного суда Крыма. После российской оккупации в 2014 году она изменила присяге на верность народу Украины и возглавила незаконно созданный "Роздольненский районный суд Республики Крым".
Она помогала оккупантам переводить действовавшую в Крыму украинскую судебную систему на русскую. Кроме того, женщина способствовала подавлению сопротивления оккупации полуострова. В частности, "судья" вынесла ряд незаконных решений по административным и уголовным делам.
В частности, обвиняемая способствовала становлению и укреплению оккупационных судебных органов в Крыму и помогала РФ проводить подрывную деятельность против Украины.
Действия злоумышленницы квалифицировали как государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Ей грозит лишение свободы сроком 10-15 лет. Обвинительный акт направлен в суд.
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