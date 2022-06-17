Перешел служить в ФСБ РФ в 2014 году: в Украине будут судить экс-сотрудника СБУ
В Украине за госпредательство будут судить экс-сотрудника СБУ из Крыма, который в 2014 году перешел служить в ФСБ России
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
В 2014 году оперуполномоченный отдела контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Главного управления СБУ в Крыму не выполнил приказ о передислокации в Киеве для дальнейшей службы. Он пошел служить в ФСБ России, чтобы вредить суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности Украины.
Досудебное расследование завершилось. В суд направлен обвинительный акт по ч. 1 ст. 111 УК Украины (госмена).
- В Украине будут судить шпиона из РФ , получавшего от генерала СБУ данные о госбезопасности и охране правопорядка в стране.
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