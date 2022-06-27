Перешел на сторону врага в 2014 году: ГБР сообщило о госизмене командиру ракетного катера РФ

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечает ГБР, в 2014 году офицер предал присягу и остался в захваченной российскими оккупантами воинской части. Мужчина продолжил службу в российском Черноморском флоте и принял присягу вооруженным силам РФ.

Сейчас предатель командует ракетным катером "Вышний Волочёк" и с Черного моря обстреливает ракетами мирные территории Украины.

Следователи ГБР собрали достаточно доказательств и сообщили ему о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). За измену предусматривается наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

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