Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме.

"Мусор-предатель Гамов Владимир из г. Кадиевка (Стаханов). В 2014 году перешел на сторону орков, псевдокапитан, полицейский "МВД ЛНР"", - подчеркнул он.

9 сентября военный сообщил, что в Украине ликвидирован российский командир 1-го армейского корпуса РФ "старший лейтенант" Николай Дембович (Титан).

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