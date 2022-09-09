Перешел на сторону РФ: в Украине ликвидировали так называемого полицейского-"элэнэровца", - офицер ВСУ Штефан
На войне России против Украины ликвидировали предателя Владимира Гамова, который в 2014 году перешел в "МВД ЛНР" и стал псевдокапитаном
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в телеграме.
"Мусор-предатель Гамов Владимир из г. Кадиевка (Стаханов). В 2014 году перешел на сторону орков, псевдокапитан, полицейский "МВД ЛНР"", - подчеркнул он.
- 9 сентября военный сообщил, что в Украине ликвидирован российский командир 1-го армейского корпуса РФ "старший лейтенант" Николай Дембович (Титан).
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