Перешел на сторону рашистов: пограничника подозревают в измене и дезертирстве

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Мужчина попал в плен украинских защитников во время боев в районе поселка Нескучное Донецкой области в июне этого года.

Ранее он занимал должность начальника ракетно-артиллерийского отделения пограничной комендатуры быстрого реагирования "Новотроицкое" в Донецкой области. В начале марта 2022 года мужчина покинул место службы и скрылся в временно захваченном поселке Никольское Мариупольского района, где проживают его родственники.

Там он вступил в ряды оккупационного "МВД ДНР", после того как прошел "собеседование" с представителями российских спецслужб и командование регулярных войск РФ.

Согласно документам, экспограничник принимал непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на южном фронте, занимал огневые позиции вблизи вражеских блокпостов, которые должны были сдерживать продвижение украинских войск на Мариупольском направлении.

Ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и дезертирство, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408).

Фото: СБУ

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.