Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

"Прокуроры Счастинской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Счастинского районного совета по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

В марте этого года обвиняемый самоустранился от полномочий депутата и начал сотрудничать с российскими оккупантами. Занял псевдодолжность исполняющего обязанности главы администрации Новоайдарского района "ЛНР".

В его обязанности входят организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы в оккупационной администрации так называемой республики.

Правоохранители разоблачили всех предателей, начавших работать в "МВД" РФ на временно оккупированном Запорожье, из них 17 уже объявили подозрение.

Ранее СБУ установила причастных к вывозу 650 тысяч тонн украинского зерна стоимостью более $200 млн из временно оккупированных Херсона и Запорожья.

30 июня глава оккупационной администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил о вывозе украинского зерна из Бердянска.