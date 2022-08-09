Перешел на сторону оккупантов и занял руководящий пост. Депутата райсовета в Луганской области будут судить за госизмену
Депутата Щастинского районного совета в Луганской области будут судить за то, что после полномасштабного вторжения изменник перешел на сторону оккупантов и занял руководящий пост
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
"Прокуроры Счастинской окружной прокуратуры Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении депутата Счастинского районного совета по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
В марте этого года обвиняемый самоустранился от полномочий депутата и начал сотрудничать с российскими оккупантами. Занял псевдодолжность исполняющего обязанности главы администрации Новоайдарского района "ЛНР".
В его обязанности входят организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы в оккупационной администрации так называемой республики.
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