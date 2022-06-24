Об этом информирует на странице в фейсбуке UAnimals .

"Это специальное послание к храбрым людям Украины, которая не перестает вдохновлять. Даже в самые темные времена для украинцев их сердца достаточно открыты, чтобы стараться спасти даже животных", - сказал в видеообращении Том Фелтон.



Актер благодарит украинцев и призывает поддержать деятельность организации UAnimals, которая занимается животными.



В видео Путина сравнивают с антагонистом Гарри Поттера лордом Волан-де-Мортом.



UAnimals с начала полномасштабного вторжения ежедневно спасают животных от войны: кормят, лечат и эвакуируют. Поддержать можно:

4441114452272014 (Ольга Чевганюк)

PayPal: [email protected]

Patreon: https://www.patreon.com/uanimals

Счет: БО БФ Юаэнималс код ЕГРПОУ 44570260 р/с UA373052990000026006026718566 АО КБ ПриватБанк

Британская писательница Джоан Роулинг выложила книги о Гарри Поттере в переводе на украинский язык в бесплатном доступе на своем сайте Pottermore Publishing.

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