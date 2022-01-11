Перешел на сторону "ДНР": экс-сотрудник украинских спецслужб заочно приговорен к 10 годам заключения
Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону "ДНР" и вербовавшего наемников для "МГБ"
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Осужденным является уроженец Донецка, который в июле 2014 добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию "Макеевский городской отдел МГБ ДНР".
Он является бывшим сотрудником СБУ, а также специальное образование, профессиональные навыки, физическую, военную и оперативную подготовку.
Деятельность осужденного была направлена на противодействие ВСУ, СБУ и другим формированиям, вовлеченным в проведение АТО и ООС на территории Донецкой области.
Кроме того, наемник кафиров искал новых работников "МГБ ДНР" и вербовал гражданское население для сбора информации об участниках АТО и ООС.
"Служба" злоумышленника, в частности, преследовала местных жителей якобы за содействие правоохранительным и другим государственным органам Украины.
Суд признал пособника российских кафиров виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Сейчас мужчина скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области и находится в розыске.
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