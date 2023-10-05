Переселенцы в трех областях Украины могут получить денежное пособие на аренду жилья
Переселенцы в Киевской, Черкасской и Кировоградской областях могут подать заявку на возмещение стоимости аренды жилья в течение 6 месяцев
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
Так, благотворительный фонд "Право на защиту" совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев начал сбор данных для предоставления денежной помощи на аренду жилья. Подать заявки могут люди, которые стали вынужденными переселенцами после 24 февраля 2022 г. и еще не получали целевую денежную помощь на аренду жилья от международных организаций.
Требования к заявителям
Просители помощи должны проживать в месте компактного поселения и быть готовыми и дальше арендовать жилье после завершения программы;
Также под целевую помощь подпадают люди, проживающие в месте компактного поселения, которое собираются расформировать.
Еще одна категория – это граждане, которые находятся под риском выселения/потери арендованного жилья, а также имеют хотя бы один из критериев уязвимости.
Кроме того, подать заявку могут недавно перемещенные семьи, не желающие жить в МКП и имеющие хотя бы один из критериев уязвимости.
Критерии уязвимости
– семья, имеющая только одного родителя с одним или более ребенком в возрасте до 18 лет или с престарелыми от 55 лет;
– семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей от 55 лет или пожилые люди с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
– семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
– семьи, которые занимаются детьми без сопровождения (при наличии документального подтверждения).
Подача заявки возможна только при личном присутствии всех членов семьи в пункте сбора данных.
Ознакомиться со списком необходимых документов и адресами пунктов сбора данных можно по ссылке.
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