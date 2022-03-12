Переселенцы уже получают пенсии, в Минсоцполитики объяснили, как это сделать

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Известно, что действует особый порядок, который применяется во время действия военного положения.

Согласно этому порядку человек, который получал пенсию через Укрпочту и изменил место жительства, может получить выплаты путем перевода средств без открытия счета в Сбербанке или осуществить перевод пенсии на другое почтовое отделение Укрпочты.

Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд или Укрпочту и сообщить об изменении места жительства и желании воспользоваться особым порядком выплаты пенсии.

Также гражданам, которые получали льготы, субсидии или денежные социальные пособия через Укрпочту, Сбербанк осуществит денежный перевод через международную платежную систему MY TRANSFER.

Для того чтобы получить денежный перевод, достаточно обратиться с паспортом и справкой с налоговым номером в любое отделение Сбербанка на территории Украины в течение 60 дней с момента зачисления перевода.

Напомним, правительство Украины перезагрузило "горячую линию" для оперативного сбора запросов по гуманитарным вопросам.

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