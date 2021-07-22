Переселенцы смогут подать заявку на конкурс для получения льготной ипотеки через "Дию"

Об этом пресс-служба "Дии" сообщила в Telegram.



"Вчера некоторые уже выиграл возможность взять льготный кредит на жилье, а сегодня мы открываем прием заявок на новый розыгрыш, чтобы предоставить доступные кредиты большему количеству переселенцев", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что заявления из прошлого розыгрыша актуальны, подавать их повторно не надо.



По информации пресс-службы, для первого розыгрыша Банк Развития KFW предоставил первый транш в размере 5 млн евро, в рамках которого выбраны 150 победителей. Следующие розыгрыши победителей будут проводиться не реже одного раза в четыре месяца.

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