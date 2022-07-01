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Главная война с Россией Переселенцы получат соцуслуги и выплаты даже в случае потери паспорта

Переселенцы получат соцуслуги и выплаты даже в случае потери паспорта

1 июля, 2022 пятница
21:39
война с Россией

1 июля Кабмин разрешил внутренне перемещенным лицам стать на учет и начать получать выплаты без паспорта

Об этом информируют на сайте Минреинтеграции .

"1 июля Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому встать на учет внутренне перемещенных лиц и начать получать выплаты можно без паспорта", - говорится в сообщении.

Будут использовать документы из "Дии" или справку об обращении за оформлением паспорта в Государственную миграционную службу.

"Цель - помочь людям, которые переместились из зоны боевых действий и потеряли документы. Государству не следует заставлять людей месяц или два ждать документов, они должны получать помощь уже", - добавили в Минреинтеграции.

  • Верховная Рада предлагает освободить внутренне перемещенных людей от улаты за проживание и коммунальные услуги.
  • По состоянию на 29 июня правительственная программа, предусматривающая компенсацию работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев, позволила трудоустроить 6166 внутренне перемещенных людей.

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