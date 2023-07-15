Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире телемарафона.

"Если по состоянию на 15 июля человек минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется именно на тех, кто являются внутренне перемещенными лицами", - отметила Марчак.

Она также отметила, что у государства есть информация по поводу того, выезжал ли человек за границу.

"Если через государственные реестры мы будем видеть, что человек в течение длительного времени находится за границей и для этого нет таких временных оснований, как лечение, стажировка, командировка, то выплаты такому лицу будут прекращены. Однако если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулась из-за границы, то человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", - пояснила Марчак.

Замминистра напомнила, что будут прекращены выплаты от государства с 1 августа тем, кто вернулся на место жительства, а также постоянно находящимся за границей.

По ее словам, в 2023 году на выплаты внутриперемещенным лицам направлено 57 млрд гривен. Ежемесячно выплачивается 6,2 млрд гривен. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тысячи гривен ежемесячно, а дети и лица с инвалидностью – 3 тысячи гривен.