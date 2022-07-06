Переселенцы из Луганщины получили более 700 продуктовых наборов за два дня в Донецкой и Днепропетровской областях
На Донетчине и Днепропетровщине 4-5 июля переселенцы из Луганщины получили 739 продуктовых наборов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
4 и 5 июля наши штабы работали в Бахмуте и Новомосковске. Как известно, в Бахмут выехало очень много жителей Попасной. Некоторые, несмотря на близость фронта, продолжают там оставаться. наборы. Общаясь, узнали о текущих потребностях, чтобы по возможности помочь землякам", - подчеркнул руководитель Попаснянского городского ВГА Николай Ханатов.
Кроме того, 566 наборов гумпомощи получили переселенцы в Новомосковске в Луганской области.
- По состоянию на утро 6 июля россияне не могут продвинуться на границе между Луганщиной и Донбасом из-за потерь и нехватки боеприпасов.
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