Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

4 и 5 июля наши штабы работали в Бахмуте и Новомосковске. Как известно, в Бахмут выехало очень много жителей Попасной. Некоторые, несмотря на близость фронта, продолжают там оставаться. наборы. Общаясь, узнали о текущих потребностях, чтобы по возможности помочь землякам", - подчеркнул руководитель Попаснянского городского ВГА Николай Ханатов.

Кроме того, 566 наборов гумпомощи получили переселенцы в Новомосковске в Луганской области.