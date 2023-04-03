Переселенцы и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение: доступно более 70 профессий
ВПЛ и освобожденные из плена украинцы могут получить ваучеры на обучение по рабочей профессии, которые увеличат шансы трудоустроиться по выбранной специальности
Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Доступны более 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, с помощью которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях. Среди специальностей есть: тракторист, обувщик по ремонту обуви, водитель трамвая и троллейбуса, кондитер и многие другие ", – написал он.
По словам омбудсмена, ваучеры могут получить переселенцы и освобожденные из плена люди, в отношении которых соответствующей комиссией, работающей при Минреинтеграции, установлен факт лишения свободы в результате российской агрессии.
Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:
- не зарегистрированы в центре занятости как безработные;
- не получали ваучер раньше;
- не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;
- имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.
Полный список специальностей опубликован на сайте Государственной службы занятости.
- 24 марта Кабмин утвердил порядок подготовки и переподготовки безработных.
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