Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Доступны более 70 профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер. То есть документ, с помощью которого полностью или частично оплачивается стоимость обучения в учебных заведениях. Среди специальностей есть: тракторист, обувщик по ремонту обуви, водитель трамвая и троллейбуса, кондитер и многие другие ", – написал он.



По словам омбудсмена, ваучеры могут получить переселенцы и освобожденные из плена люди, в отношении которых соответствующей комиссией, работающей при Минреинтеграции, установлен факт лишения свободы в результате российской агрессии.

Указанные категории граждан могут обратиться в центр занятости для получения ваучера на обучение, если они:

не зарегистрированы в центре занятости как безработные;

не получали ваучер раньше;

не проходили в течение последних 3 лет переподготовку на средства Фонда государственного социального страхования на случай безработицы;

имеют профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование.

Полный список специальностей опубликован на сайте Государственной службы занятости.