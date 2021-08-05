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Переселенцев освободят от штрафов за просрочку кредитов и займов: Зеленский подписал закон

5 августа, 2021 четверг
16:27
Экономика кредит

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий уплату внутренне перемещенным лицами (ВПЛ) штрафов за просрочку кредитов и займы

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, закон будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Рф на востоке Украины и от временной оккупации Крыма.

Так, закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа ВПЛ не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

При этом за ненадлежащее исполнение обязательств по кредитным договорам лицам из числа переселенцев не будет начисляться неустойка, а также не будет наступать ответственность в виде уплаты суммы долга и другие имущественные санкции.

Согласно закону кредитор обязан осуществить перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения ВПЛ.

Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа ВПЛ без его согласия запрещается.

Отмечается, что ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ВПЛ кредитных обязательств возлагается на РФ как на государство-оккупанта в соответствии с нормами международного права.

В пресс-службе отметили, что положения документа касаются кредитных договоров и договорных займов, заключенных до 20 февраля 2014 года с внутренне перемещенными лицами из Крыма и Севастополя и до 14 апреля 2014 года - для договора с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

Отмечается, что закон вступает в силу через месяц после дня его опубликования.

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переселенцы
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