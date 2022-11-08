Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УНИАН.

По ее словам, в Госбюджете есть необходимые средства для продолжения этих выплат.

"Мы выплатили уже более 42 миллиардов гривен нашим внутренне перемещенным лицам и должны в полной мере обеспечить всех до конца года - 2 тысячи на взрослого и 3 тысячи на ребенка или на человека с инвалидностью", - сказала Верещук.

В Минсоцполитики ранее заявляли, что поддержка переселенцев будет приоритетом в Госбюджете-2023.

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