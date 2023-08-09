Переселенку из Донбасса подозревают в шпионаже в пользу врага на Житомирщине
СБУ задержала женщину, которая, вероятно, искала ремонтные базы Вооруженных Сил Украины на территории Житомирской области, в том числе иностранного производства
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что злоумышленница - переселенка из Донецкой области, которая весной переехала в Житомирскую область. После этого женщина вышла на российские спецслужбы и предложила свою помощь.
"Для этого стала активной участницей различных групп в запрещенной соцсети "Одноклассники", где она выкладывала антиукраинские посты. Так, во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора. Как установило расследование, незнакомцем оказался представитель российской военной разведки" , – объясняют в пресс-службе.
По данным правоохранителей, враг обещал при выполнении задач беспрепятственное оформление российского паспорта и помощь с переездом в РФ.
Сначала фигурантка, вероятно, передавала всю собранную информацию спецслужбе через закрытые чаты в мессенджере, а затем ее перевели на общение с использованием зашифрованного канала электронной почты.
СБУ задержала переселенку за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны. В ходе обысков обнаружены телефоны, которые использовались для коммуникации с агрессором.
Злоумышленнице сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ей грозит пожизненное заключение.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Также в понедельник, 7 августа, Служба безопасности Украины задержала и объявила о подозрении жительнице Николаевской области, которая накануне рабочей поездки президента Украины Владимира Зеленского собирала разведданные о запланированном визите для спецслужб РФ.
- Служба безопасности Украины разоблачила трех гражданок Украины и гражданку РФ в государственной измене и несанкционированном распространении информации о размещении Вооруженных Сил Украины.
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