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Пересекали курсы мишеней: российские самолеты вторглись в зону боевых стрельб украинских зенитчиков, грубо нарушив правила полетов

24 сентября, 2021 пятница
22:52
война с Россией

Российские самолеты-разведчики грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений ", - говорится в сообщении.

При этом российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым украинские зенитчики стреляли управляемыми ракетами.

"Руководство РФ в очередной раз показало свое лицо, подвергая своих пилотов опасности", - сказал начальник зенитных ракетных войск Борис Генов.


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