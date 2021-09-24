Пересекали курсы мишеней: российские самолеты вторглись в зону боевых стрельб украинских зенитчиков, грубо нарушив правила полетов

Об этом сообщает в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.



"В районе проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных Сил и войск ПВО Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в акватории Черного моря самолеты-разведчики Российской Федерации типа Су-24МР и Ил-20 грубо нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону, которую Украина зарезервировала для проведения учений ", - говорится в сообщении.



При этом российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, по которым украинские зенитчики стреляли управляемыми ракетами.



"Руководство РФ в очередной раз показало свое лицо, подвергая своих пилотов опасности", - сказал начальник зенитных ракетных войск Борис Генов.