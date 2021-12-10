Пересечение Саакашвили границы Украины: Госпогранслужба привлекла нескольких должностных лиц к дисциплинарной ответственности
Государственная пограничная служба привлекла к дисциплинарной ответственности нескольких должностных лиц по результатам служебного расследования по поводу обстоятельств пересечения границы экс-президентом Грузии, гражданином Украины Михеилом Саакашвили
Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в комментарии "Общественному".
"На время расследования должностные лица из числа руководящего состава пограничного подразделения, пограничного отряда и Южного регионального управления были отстранены от выполнения задач по должности", - сказал он.
Кроме этого, Демченко отметил, что не может раскрыть все детали расследования, поэтому материалы содержат информацию с ограниченным доступом. По его словам, материалы направлены органу досудебного расследования, где открыли соответствующее уголовное производство.
"Добавлю, что по результатам расследования ряд должностных лиц из указанных выше подразделений и органов ГПСУ привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказал он.
- Напомним, 1 октября 2021 года экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что вернулся в Грузию, и призвал своих сторонников 2 октября вместе с ним принять участие в голосовании на местных выборах, а 3 октября собраться в центре Тбилиси. Власти Грузии назвали его заявление о возвращении в страну фейком.
- В тот же день, 1 октября силовики отчитались о задержании Саакашвили, а премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михеил Саакашвили арестован и переведен в тюрьму.
- 2 октября стало известно, что Саакашвили объявил в тюрьме голодовку и назвал себя политзаключенным.
- 20 октября прокуратура Грузии заявила, что Саакашвили прибыл в страну в прицепе с молочными продуктами.
- 8 ноября Михеила Саакашвили вывезли из тюрьмы вертолетом . Его переместили в медучреждение для обвиняемых и осужденных.
- 20 ноября Саакашвили прекратил голодовку.
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