Перерезание определенных логистических маршрутов врага может изменить ход войны, - Портников

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Крымский мост – одна из логистических дорог, которые так или иначе помогают российской армии оборонять оккупированные территории, на которые сейчас идет наступление ВСУ, и планировать оккупацию новых украинских земель. Есть несколько таких логистических путей: Крымский мост, Чонгар и суша от Ростова-на -Дону в Крым. Очевидно, что для Путина невероятно важно удержать нормальную работу всех этих трех маршрутов, прежде всего Крымского моста и суши", - отметил журналист.

Виталий Портников пояснил, что, если работает Крымский мост и суша, снабжая техникой и живой силой армию РФ, это создает кольцо постоянной бесперебойной поставки вражеских ресурсов.

"Представим, что Крымский мост не работает, а для этого нужно перебить железнодорожное полотно, потому что автомобильное существенной роли играть не может, а также в какой-то части будет уничтожен крымский коридор, тогда это может изменить ход войны. Когда мы получим F-16 и как будет выглядеть ситуация на фронте, мы сейчас сказать не можем, а вот реально, что может изменить ход войны - это перерезание сухопутного коридора и перебивание Крымского моста. Во всем остальном, если этих двух компонентов не произойдет, можем говорить о стагнации (застой, - ред.) на фронте до того момента, пока какие-то другие события не изменят снова ситуацию. Но мы не знаем, какой будет ситуация на тот момент, что будет с российскими линиями обороны. Пока мы ждем оружия, россияне продолжают окапываться", - заметил Портников .

Удары по Крымскому мосту

Силами обороны Украины с начала полномасштабного российского вооруженного вторжения уже были нанесены два успешных удара по конструкции Крымского (Керченского) моста, соединяющего Крым с Кубанью и являющегося важным для обеспечения оккупационного контингента на юге Украины:

8 октября 2022 года - взорвался расположенный на мосту грузовик и обрушились две полусекции автомобильной части моста и поврежден железнодорожный путь;

17 июля 2023 года - в результате подрыва боезаряда из морских беспилотников были повреждены два автодорожных пролета моста.

В каждом из этих случаев российская сторона информировала о двух погибших гражданских лиц, двигавшихся по мосту на собственном автотранспорте.

По словам секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, обеими операциями занималась СБУ .

Как неоднократно отмечали украинские власти, Крымский мост сооружен незаконно, он помогает РФ в войне и, следовательно, является законной военной целью и будет разрушен.

При этом воздушная тревога что в Крыму, что в Москве, куда тоже долетают украинские беспилотники - никогда не объявляется.

12 августа руководитель российской оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о попытках Сил обороны Украины нанести ракетные удары по Крымскому мосту.