Перерасчет пенсий с учетом инфляции состоится в марте
Перерасчет пенсий с учетом инфляции в Украине состоится с 1 марта, как это предусмотрено профильным пенсионным законодательством
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики 12 февраля.
Пока известно, что Министерство готовит проект решения правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.
Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и президентом, осуществит индексацию в срок.
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Также отмечается, что социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий для граждан, несмотря на сложность ситуации в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом правительства.
- В декабре 2022 года инфляция увеличилась по сравнению с ноябрем на 0,7%, за 2022 год в целом цены выросли на 26,6%.
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