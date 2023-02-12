Перерасчет пенсий с учетом инфляции состоится в марте

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики 12 февраля.

Пока известно, что Министерство готовит проект решения правительства, которое будет вынесено на рассмотрение Кабинета Министров в ближайшее время.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" индексация пенсий должна проводиться ежегодно с 1 марта с учетом уровня инфляции и динамики среднего уровня заработной платы в предыдущие три года. Правительство, как это было ранее обещано премьер-министром и президентом, осуществит индексацию в срок.

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Также отмечается, что социальная поддержка и обеспечение своевременной выплаты пенсий для граждан, несмотря на сложность ситуации в публичных финансах из-за полномасштабной войны, остается приоритетом правительства.