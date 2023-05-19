Перепутала с ирландским актером: в оккупированном Крыму пенсионерка донесла в полицию на девушку с татуировкой "Бандеры"
Лидера украинских националистов Степана Бандеру жительница временно оккупированного Крыма перепутала с персонажем сериала "Острые Картузы"
Об этом пишут российские СМИ.
Изображение ирландского актера Киллиана Мерфи пенсионерка приняла за лидера украинских националистов Степана Бандеру. Изображение она заметила на ноге девушки в виде татуировки.
Инцидент произошел в одном из автобусов, следовавших из Джанкоя в Севастополь - по данным СМИ, бабушка устроила скандал и позже донесла на соседку по пассажирскому сидению в полицию.
- Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.06Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное