Об этом пишут российские СМИ.

Изображение ирландского актера Киллиана Мерфи пенсионерка приняла за лидера украинских националистов Степана Бандеру. Изображение она заметила на ноге девушки в виде татуировки.

Инцидент произошел в одном из автобусов, следовавших из Джанкоя в Севастополь - по данным СМИ, бабушка устроила скандал и позже донесла на соседку по пассажирскому сидению в полицию.