Об этом сообщили 24 августа на сайте СБУ и в телеграме Офиса генпрокурора.

СБУ вместе с прокуратурой задержали жителя Черкасской области, который, по данным следствия, незаконно сбывал в столицу огнестрельное оружие, взрывчатку и боеприпасы. Клиентов он подыскивал с помощью личных связей в криминальных кругах.

При задержании у злоумышленника изъято:

12 боевых гранат;

6 пистолетов разных марок;

винтовку;

более 270 патронов разного калибра;

комплектующие к стрелковому оружию;

свыше 1,2 млн грн, полученных преступным путем.

Также правоохранителям удалось задержать второго злоумышленника – жителя Виннитчины. Он пытался на автомобиле нелегально вывезти военную продукцию для незаконного сбыта криминалитету.

В ходе обыска его автомобиля обнаружили:

14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;

25 взрывателей;

2 автомата Калашникова АК-74;

24 выстрела к подствольному гранатомету;

14 сигнальных ракет;

более 3 тыс. патронов разного калибра.

Злоумышленникам планируют объявить о подозрении и выбирают меры пресечения. Следствие ведется.

20 августа СБУ объявила о подозрении нескольким пропагандистам из РФ.

23 августа СБУ смогла заблокировать криптокошелек гражданина РФ, спонсировавшего войну.

24 августа СБУ помешала российским спецслужбам провести "акции протеста" ко Дню Независимости.