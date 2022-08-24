Переправляли на территорию Киева: правоохранители нейтрализовали два канала нелегального сбыта оружия
Прокуроры Печерской окружной прокуратуры вместе со Службой безопасности Украины перекрыли два канала нелегального сбыта огнестрельного оружия в Киеве
Об этом сообщили 24 августа на сайте СБУ и в телеграме Офиса генпрокурора.
СБУ вместе с прокуратурой задержали жителя Черкасской области, который, по данным следствия, незаконно сбывал в столицу огнестрельное оружие, взрывчатку и боеприпасы. Клиентов он подыскивал с помощью личных связей в криминальных кругах.
При задержании у злоумышленника изъято:
- 12 боевых гранат;
- 6 пистолетов разных марок;
- винтовку;
- более 270 патронов разного калибра;
- комплектующие к стрелковому оружию;
- свыше 1,2 млн грн, полученных преступным путем.
Также правоохранителям удалось задержать второго злоумышленника – жителя Виннитчины. Он пытался на автомобиле нелегально вывезти военную продукцию для незаконного сбыта криминалитету.
В ходе обыска его автомобиля обнаружили:
- 14 боевых гранат Ф-1 и РГД с запалами к ним;
- 25 взрывателей;
- 2 автомата Калашникова АК-74;
- 24 выстрела к подствольному гранатомету;
- 14 сигнальных ракет;
- более 3 тыс. патронов разного калибра.
Злоумышленникам планируют объявить о подозрении и выбирают меры пресечения. Следствие ведется.
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