Переправили за границу около 40 уклонистов от мобилизации: перед судом предстанут жители Запорожья и Львова
Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 человек по фактам создания преступной организации и участия в ней, незаконной переправки через государственную границу Украины, подделки официальных документов
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Следствием установлено, что организатор – уроженец Запорожья. Он привлек к противоправной деятельности еще 7 человек – жителей Запорожской области и Львова. В незаконной схеме каждый из них исполнял свою роль.
В соцсетях обвиняемые создали аккаунты с объявлениями об организации выезда военнообязанных за границу. Добавляется, что когда появлялся потенциальный клиент, по предоплате в 500 дол. США начинали процесс "пересечения".
"С помощью поддельных печатей и штампов на основании паспортных данных изготовляли пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы. Для конспирации готовые "разрешения" отправляли по почте под псевдонимом", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что почтовые отправления встречал "свой" курьер. Он во время личной встречи передавал пакет документов клиенту и получал полный расчет за услугу.
"Далее в работу включались координаторы группы, которые предоставляли уклоняющимся пошаговую инструкцию: как пересекать границу и коммуницировать с пограничниками. Полная стоимость услуг составляла 6,5 тыс. долл. США с одного человека", - добавляется в сообщении.
За почти месяц противоправной деятельности группировки задокументировано 40 попыток организации незаконного пересечения границы. Общая сумма денежного вознаграждения – около 9 млн грн США.
В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи с информацией о потенциальных клиентах и другие доказательства незаконной деятельности.
- 9 мая стало известно, что в Украине заочно будут судить беглецов из руководства МВД Украины, которые были причастны к незаконным поставкам спецсредств и их использованию для подавления протестов в феврале 2014 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.33
Покупка 37.33Продажа 37.86
-
EUR
Покупка 40.54Продажа 41.47
- Актуальное
- Важное