Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Следствием установлено, что организатор – уроженец Запорожья. Он привлек к противоправной деятельности еще 7 человек – жителей Запорожской области и Львова. В незаконной схеме каждый из них исполнял свою роль.

В соцсетях обвиняемые создали аккаунты с объявлениями об организации выезда военнообязанных за границу. Добавляется, что когда появлялся потенциальный клиент, по предоплате в 500 дол. США начинали процесс "пересечения".

"С помощью поддельных печатей и штампов на основании паспортных данных изготовляли пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы. Для конспирации готовые "разрешения" отправляли по почте под псевдонимом", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что почтовые отправления встречал "свой" курьер. Он во время личной встречи передавал пакет документов клиенту и получал полный расчет за услугу.

"Далее в работу включались координаторы группы, которые предоставляли уклоняющимся пошаговую инструкцию: как пересекать границу и коммуницировать с пограничниками. Полная стоимость услуг составляла 6,5 тыс. долл. США с одного человека", - добавляется в сообщении.

За почти месяц противоправной деятельности группировки задокументировано 40 попыток организации незаконного пересечения границы. Общая сумма денежного вознаграждения – около 9 млн грн США.

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли печати, штампы, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, черновые записи с информацией о потенциальных клиентах и другие доказательства незаконной деятельности.



