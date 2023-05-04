Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, руководитель компании воздушного транспорта по выполнению указаний высшего руководства РФ, ВС РФ и Министерства транспорта РФ, используя свое служебное положение, обеспечил выполнение подчиненными работниками задачи по своевременному и беспрепятственному осуществлению военных перевозок.

С этой целью он давал соответствующие указания, для выполнения которых использовались гражданские самолеты компании. Они транспортировали мобилизованные ВС РФ, их оружие и боеприпасы и личные вещи для подготовки и дальнейшего участия в ведении агрессивной войны против Украины.

С октября 2023 года и по настоящее время гражданские борта авиакомпании подозреваемого совершают полеты в закрытые международные аэропорты "Платов" в Ростове-на-Дону и "Симферополь" в АР Крым.