Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году - Гончаренко

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал Гончаренко.



Согласно проекту решения, который обнародовал Гончаренко, выделенные из бюджета средства, в частности, будут потрачены на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона - для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.

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