Перепись населения в Украине планируют провести в 2023 году - Гончаренко
Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82 474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал Гончаренко.
Согласно проекту решения, который обнародовал Гончаренко, выделенные из бюджета средства, в частности, будут потрачены на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона - для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.
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