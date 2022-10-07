Переоценка ценностей из-за войны: певец Julik представил новую песню
Украинский певец Julik выпустил новую песню "Просто обнять", в которой рассуждает о настоящих ценностях, осознанных украинцами после начала полномасштабной войны
Премьера прошла на YouTube-канале музыканта.
В песне поется строка, содержание которой часто истекало в головах украинцев за последние 7 месяцев: "Мы считали что нам нужно так много, а сегодня тишина как лучший праздник".
"За немалый промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнула все, но забрать лучшее чувство не в состоянии. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку - он счастлив. Счастлив при любых условиях. Песня - это выражение внутреннего состояния, которое, видимо, чувствует каждый. Хочу, чтобы никто не терял своих половинок, ценил их еще больше", - комментирует артист.
Клип создал украинский клипмейкер Владимир Шурубура. Образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо.
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