Переоценка ценностей из-за войны: певец Julik представил новую песню

Премьера прошла на YouTube-канале музыканта.

В песне поется строка, содержание которой часто истекало в головах украинцев за последние 7 месяцев: "Мы считали что нам нужно так много, а сегодня тишина как лучший праздник".

"За немалый промежуток времени мы все сделали переоценку ценностей, стали жить по-другому. У каждого были свои планы и мечты. Война и российская агрессия перечеркнула все, но забрать лучшее чувство не в состоянии. Когда человек любит и имеет свою вторую половинку - он счастлив. Счастлив при любых условиях. Песня - это выражение внутреннего состояния, которое, видимо, чувствует каждый. Хочу, чтобы никто не терял своих половинок, ценил их еще больше", - комментирует артист.

Клип создал украинский клипмейкер Владимир Шурубура. Образы для видеоклипа подобрала украинская стилистка Олеся Беньо.