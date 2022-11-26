Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Переосмыслить Россию
OPINION

Переосмыслить Россию

Игорь Гулик
26 ноября, 2022 суббота
20:05
Мнение

Скажу прямо: полное переосмысление России невозможно без ее уничтожения

Украинско-российская война, несмотря на все ужасы и страдания, причиненные оккупантом, таит в себе, на первый взгляд, очевидный, но в реале – полуразмытый, болезненный, зато положительный аспект. Для самих украинцев он уже стал привычным элементом мировоззрения, тактильным, "простым, как борщ", для других народов – пока не слишком, но с тенденцией к пониманию и восприятию. Аспект, как ни странно, положительный, я бы даже сказал, целебный.

Это – переосмысление России. Той России, которая существовала в мозгах подавляющего большинства украинцев до 24.02.2022, уже нет и не будет никогда. России, которая упивалась миссией "старшего брата", насаждала собственные культурные и бытовые стереотипы, играла мышцами "миротворца" на постсоветском пространстве и не только, демонстрировала спесь и "непобедимость", а при необходимости — выставляла на свет Божий собственные стигмы "победобесия", – уже нет. Она сгорела в Мариуполе, скончалась вместе со своими жертвами в Буче, Ирпене, Херсоне. Она пошла с дымом пожарищ Харькова, как и Чернобаевки. На месте России в головах украинцев осталась черная дыра — воплощение дьявола, смерти и тлена.

Мы видим, как наше восприятие путинской (да и не только путинской, России вообще) недоимперии постепенно становится мировым мейстримом. Причем, в странах, которые обычно относились к Московии как к равному партнеру, а иногда даже до предела сервильно, как к почти бесплатной "бензоколонке", усердно заглядывая в глаза "благодетелю", прощая его мелкие "проделки", списывая их на "непонятную" русскую душу. Все там было понятным и считываемым, вот только человеческое легкомыслие и лень, кроме того, даже какая-то недопустимая безопасность, не давали узнать сатанинской природы этого монстра, покрытого одеянием "великой русской культуры", залитого сусальным золотом и зловонным газом. Зато дешевеньким.

Мы видим, как наше восприятие путинской (да и не только путинской, России вообще) недоимперии постепенно становится мировым мейстримом. Причем, в странах, которые обычно относились к Московии как к равному партнеру, а иногда даже до предела сервильно, как к почти бесплатной "бензоколонке", усердно заглядывая в глаза "благодетелю", прощая его мелкие "проделки", списывая их на "непонятную" русскую душу"

Теперь пришло болезненное, зато целебное прозрение. Похоже, как когда-то экс-вице-президент США Дик Чейни увидел в глазах Путина три буквы (КГБ), почти все цивилизованные народы более тщательно присмотрелись к лику России и ужаснулись от этого урода. Мир, живущий будущим, вдруг осознал, что в том "завтра" нет места для русского средневековья, что, заботясь об экологии земного дома, следует также позаботиться, чтобы где-то в углу не завалялся полуразложенный труп крысы, который в любой момент может отравить мозги жителей своим гнилым смрадом. Что смертельно опасно питать эту мумию, вооруженную ракетами и ядерными бомбами, деньгами и идеями, ибо всегда будет держать камень за пазухой, требуя не только "физраствора", но и взгляда на реальность, согласного с ее архаическими "скрепами". А еще каких-нибудь несколько лет назад, после знакомства с Путиным Джордж Буш мечтал о том, чтобы "держать русских в нашей палатке"…

Читайте также: Дугин "без света"

Москва стала парией, "неприкосновенной" из-за своей инфицированности злобой, садизмом, агрессией и невоспитанными амбициями "уникума". Не только для тех, кто сопротивляется или помогает в этой тяжелой борьбе. Даже в лагере своих "союзников" Путин и его компания испытывают отчужденность и скрытую вражду. Потому что можно сколько угодно напевать сталинскую мантру о Китае и дружбе "навек", однако всем понятно, что в лагере последних диктатур Пекин не только претендует, а уже играет первую скрипку, а "лояльность" к России — вопрос лишь времени и обстоятельств окончания войны в Украине.

Окончательное "переосмысление" России возможно лишь при одном условии, которое ежедневно, то предстает со всей своей роковой неотвратимостью перед миром. Это условие – победа Украины над бутафорным "голиафом"

Даже "мелкие" партнеры – из лагеря ОДКБ – уже давно стали искать более надежных союзников и патронов. Особенно это бросалось в глаза на последнем саммите "путинского НАТО", когда армянский премьер Пашинян (зависим от Москвы, как и его страна) не только искал себе место как можно дальше от диктатора, но и отказался подписать финальную декларацию альянса.

Читайте также: Лагерь диктаторов во главе с КНР начал "крестовый поход" к возобновлению мирового тоталитаризма

Но окончательное "переосмысление" России возможно только при одном условии, которое ежедневно, то предстает со всей своей роковой неотвратимостью перед миром. Это условие – победа Украины над бутафорным "голиафом". Победа полная и безальтернативная. И речь идет не только о возвращении к признанным миром в 1991 году границам. Речь идет о развале "федерации", образовании на ее безграничных территориях независимых национальных государств. О "роспуске" тюрьмы народов с последующим возмещением всем жертвам России (прежде всего Украине) ущерба, нанесенного империей на протяжении веков.

Я понимаю всю продолжительность и сложность процесса. Понимаю также, что мир попытается снова встать на путь "ревизионизма", размышляя себе, что налаживать отношения с почти сотней новых столиц и правительств значительно труднее, чем пользоваться из наезженного пути, который вел в Москву. Но реалисты вполне соображают, что в той колее (особенно в российских условиях бездорожья) колеса могут увязнуть настолько фатально, что не следует выбраться из такого "комфорта".

Скажу прямо: полное переосмысление России невозможно без разрушения Российской Федерации.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.

Новости
Мир
Украина
Россия
война с Россией
Читайте также:
25 ноября, 2022 пятница
Военный эксперт спрогнозировал сроки последующего ракетного удара РФ по Украине
Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)
25 ноября, 2022 пятница
Красная линия: Подробности тайных переговоров Байдена и Си об Украине
Олексій Громов
24 ноября, 2022 четверг
Россия готовит войска к обострению на границе с Украиной
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.43
  • EUR
    Покупка 40.18
    Продажа 41.21
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
26 ноября
20:46
ВСУ попали в пункт управления и 9 мест сосредоточения военных РФ
20:43
В Пологах враг держит пленных воинов ВСУ, а в Джанкое и в ОРДО тренирует мобилизованных, - Генштаб
20:31
В день инаугурации Токаева в Астане задержали десятки человек
20:10
Эксклюзив
Обстрелы инфраструктуры Украины никак не влияют на линию фронта, - Згурец
19:50
Эксклюзив
Угроза ядерного удара по Украине была в марте. Сейчас такой угрозы нет, - дипломат Чалый
19:39
На "Зерно из Украины" собрали $150 млн: какие страны присоединились
19:24
Обновлено
Авиаударом россиян по Часовому Яру уничтожен подъезд 5-этажки: погиб гражданский, еще двое ранены
19:19
Эксклюзив
На Владимира Макея возлагали надежду на диалог с Западом: журналист белорусской службы Радио Свобода о внезапной смерти министра МИД Беларуси
19:07
OPINION
Леся Вакулюк
В этом году свеча памяти – особенная. Она не дает сломаться нам, как этого хочет Путин
18:28
На фото Борис Джонсон
Джонсон начал сбор средств на медикаменты для Украины
18:16
Эксклюзив
ВСУ могут быстро создавать новые соединения, но требуются большие поставки оружия, - военный эксперт Гендельман
18:14
"Нас снова хотят уничтожить бомбами, пулями, холодом и опять-таки голодом": Зеленский на 90-ю годовщину геноцида сталинского режима
18:09
OPINION
Если бы Суровикин умел читать...
18:08
План россиян "Голодомор 2.0" будет разбит: заработала инициатива "Зерно из Украины"
18:08
Обновлено
С места события
В Днепре есть прилет. Пострадала женщина, повреждены 7 домов
17:27
Усик улетит в Лондон, чтобы лично бросить вызов Фьюри
17:18
В Луганской области оккупанты готовят тысячи детей к вывозу в Россию
17:15
Люксембург передал Украине партию беспилотников: что известно
17:05
Обновлено
ЧМ-2022: расписание всех матчей и трансляций 26 ноября
17:04
Эксклюзив
Меркель, Путин, Макрон
Ни один европейский политик не знал о планах Путина ворваться на территорию Украины, - политолог Магда
17:02
ЧМ-2022: Польша победила Саудовскую Аравию и завоевала лидерство в группе C
16:44
Байден призвал почтить память жертв Голодоморов
16:33
Эксклюзив
Оборудование для восстановления энергосистемы иногда придется ждать по полгода, – экс-министр Плачков
16:23
Литва готовит пакет гуманитарной и энергетической помощи Украине на 2 млн евро
16:20
Обновлено
УПЛ: "Динамо" не смогло обыграть "Металлист 1925", результаты и расписание других матчей 15-го тура
16:06
Началась бесплатная эвакуация из Херсона в Хмельницкий
16:04
OPINION
РПЦ, как и в Советском союзе, располагала "обители" у границ
16:02
Эксклюзив
Евгений Пригожин
Путин использует Пригожина как элемент запугивания Запада, - Фейгин
15:53
Внезапно умер министр иностранных дел Беларуси Макей
15:42
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
В окружении Путина хотят его смерти, но сами не способны его устранить, - Фейгин
15:34
Журналисты собирают деньги на книгу воспоминаний австрийца Винербергера о Голодоморе
15:31
Германия внесет 15 млн евро в инициативу "Зерно из Украины"
15:14
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
В Украине уже работает 73% мобильного покрытия
15:06
Эксклюзив
В Херсоне опасно почти во всех районах города, также враг обстреливает населённые пункты вдоль правого берега реки Днепр, - журналист Никитенко
14:58
На фото военнослужащий и гаубица М109А3
Предоставленные Украине западные гаубицы будут ремонтировать в Польше, - NYT
14:54
В Херсоне провели первую после освобождения операцию на сердце
14:45
Из российского плена вернули 9 воинов. Среди них защитники Мариуполя, ЧАЭС и Змеиного
14:36
Искусственный миграционный кризис: в Житомирской области задержали нелегалов из Пакистана и Бангладеш, которым помогали белорусские пограничники
14:07
OPINION
Дистанции войны у каждого свои...
14:00
Австралия победила Тунис на ЧМ-2022 по футболу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV