Украинско-российская война, несмотря на все ужасы и страдания, причиненные оккупантом, таит в себе, на первый взгляд, очевидный, но в реале – полуразмытый, болезненный, зато положительный аспект. Для самих украинцев он уже стал привычным элементом мировоззрения, тактильным, "простым, как борщ", для других народов – пока не слишком, но с тенденцией к пониманию и восприятию. Аспект, как ни странно, положительный, я бы даже сказал, целебный.

Это – переосмысление России. Той России, которая существовала в мозгах подавляющего большинства украинцев до 24.02.2022, уже нет и не будет никогда. России, которая упивалась миссией "старшего брата", насаждала собственные культурные и бытовые стереотипы, играла мышцами "миротворца" на постсоветском пространстве и не только, демонстрировала спесь и "непобедимость", а при необходимости — выставляла на свет Божий собственные стигмы "победобесия", – уже нет. Она сгорела в Мариуполе, скончалась вместе со своими жертвами в Буче, Ирпене, Херсоне. Она пошла с дымом пожарищ Харькова, как и Чернобаевки. На месте России в головах украинцев осталась черная дыра — воплощение дьявола, смерти и тлена.

Мы видим, как наше восприятие путинской (да и не только путинской, России вообще) недоимперии постепенно становится мировым мейстримом. Причем, в странах, которые обычно относились к Московии как к равному партнеру, а иногда даже до предела сервильно, как к почти бесплатной "бензоколонке", усердно заглядывая в глаза "благодетелю", прощая его мелкие "проделки", списывая их на "непонятную" русскую душу. Все там было понятным и считываемым, вот только человеческое легкомыслие и лень, кроме того, даже какая-то недопустимая безопасность, не давали узнать сатанинской природы этого монстра, покрытого одеянием "великой русской культуры", залитого сусальным золотом и зловонным газом. Зато дешевеньким.

Мы видим, как наше восприятие путинской (да и не только путинской, России вообще) недоимперии постепенно становится мировым мейстримом. Причем, в странах, которые обычно относились к Московии как к равному партнеру, а иногда даже до предела сервильно, как к почти бесплатной "бензоколонке", усердно заглядывая в глаза "благодетелю", прощая его мелкие "проделки", списывая их на "непонятную" русскую душу"

Теперь пришло болезненное, зато целебное прозрение. Похоже, как когда-то экс-вице-президент США Дик Чейни увидел в глазах Путина три буквы (КГБ), почти все цивилизованные народы более тщательно присмотрелись к лику России и ужаснулись от этого урода. Мир, живущий будущим, вдруг осознал, что в том "завтра" нет места для русского средневековья, что, заботясь об экологии земного дома, следует также позаботиться, чтобы где-то в углу не завалялся полуразложенный труп крысы, который в любой момент может отравить мозги жителей своим гнилым смрадом. Что смертельно опасно питать эту мумию, вооруженную ракетами и ядерными бомбами, деньгами и идеями, ибо всегда будет держать камень за пазухой, требуя не только "физраствора", но и взгляда на реальность, согласного с ее архаическими "скрепами". А еще каких-нибудь несколько лет назад, после знакомства с Путиным Джордж Буш мечтал о том, чтобы "держать русских в нашей палатке"…

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Москва стала парией, "неприкосновенной" из-за своей инфицированности злобой, садизмом, агрессией и невоспитанными амбициями "уникума". Не только для тех, кто сопротивляется или помогает в этой тяжелой борьбе. Даже в лагере своих "союзников" Путин и его компания испытывают отчужденность и скрытую вражду. Потому что можно сколько угодно напевать сталинскую мантру о Китае и дружбе "навек", однако всем понятно, что в лагере последних диктатур Пекин не только претендует, а уже играет первую скрипку, а "лояльность" к России — вопрос лишь времени и обстоятельств окончания войны в Украине.

Окончательное "переосмысление" России возможно лишь при одном условии, которое ежедневно, то предстает со всей своей роковой неотвратимостью перед миром. Это условие – победа Украины над бутафорным "голиафом"

Даже "мелкие" партнеры – из лагеря ОДКБ – уже давно стали искать более надежных союзников и патронов. Особенно это бросалось в глаза на последнем саммите "путинского НАТО", когда армянский премьер Пашинян (зависим от Москвы, как и его страна) не только искал себе место как можно дальше от диктатора, но и отказался подписать финальную декларацию альянса.

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Но окончательное "переосмысление" России возможно только при одном условии, которое ежедневно, то предстает со всей своей роковой неотвратимостью перед миром. Это условие – победа Украины над бутафорным "голиафом". Победа полная и безальтернативная. И речь идет не только о возвращении к признанным миром в 1991 году границам. Речь идет о развале "федерации", образовании на ее безграничных территориях независимых национальных государств. О "роспуске" тюрьмы народов с последующим возмещением всем жертвам России (прежде всего Украине) ущерба, нанесенного империей на протяжении веков.

Я понимаю всю продолжительность и сложность процесса. Понимаю также, что мир попытается снова встать на путь "ревизионизма", размышляя себе, что налаживать отношения с почти сотней новых столиц и правительств значительно труднее, чем пользоваться из наезженного пути, который вел в Москву. Но реалисты вполне соображают, что в той колее (особенно в российских условиях бездорожья) колеса могут увязнуть настолько фатально, что не следует выбраться из такого "комфорта".

Скажу прямо: полное переосмысление России невозможно без разрушения Российской Федерации.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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