Переосмысление "Щедрика" Carol for Charity получило бронзу на международном фестивале The One Show

Об этом сообщает МИД Украины.

Также отмечают, что проект Carol for Charity попал в шорт-лист Experiential & Immersive: Use of Sound и Branded Entertainment: Audio.

"Carol for the Charity - это история о переосмыслении всемирно известного украинского "Щедрика" для помощи украинским детям, которым занимается Фонд Елены Зеленской", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отмечают, что это сообщник проекта агентства Saatchi & Saatchi Ukraine и Министерства иностранных дел. Так, накануне Рождества 2022 года команда агентства переписала слова "Щедрика" ввиду современных обстоятельств войны, в результате чего и появилась колядка Carol for Charity. В нем на английском языке рассказывается обо всем, что сейчас происходит с украинцами. Также композиция побуждает включить Shazam и поставить поддержку украинских детей.

Исполнили колядку Тарас Тополя из группы "Антитела", ансамбль им. Григория Веревки и детский фольклорный ансамбль "Зернятко". Они сделали это во время очередного массированного ракетного удара РФ по Киеву в ноябре 2022 года.

Carol for Charity впервые прозвучала в декабре 2022 года. Впоследствии колядку спели вживую в прямом эфире на национальном телевидении в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, а затем ее услышали на 22 радиостанциях в 11 странах.

Переосмысленный "Щедрик" уже помог собрать миллионы гривен для украинских детей. Так колядка получила более 1 млн прослушиваний 110 млн пользователей на стриминговых платформах. Также количество посетителей сайта Фонда Елены Зеленской возросло в десятки раз.

"Награда The One Show для Carol for Charity является важной победой Украины в публичной дипломатии. Команда проекта на 100% заслужила это отличие за нестандартный подход и переосмысление всемирно известного произведения Николая Леонтовича. Очень символично, что спустя более ста лет после мировой премьеры" Щедрик не только очаровывает слушателей во всем мире, но и собирает средства для помощи маленьким украинцам в условиях полномасштабной российской агрессии", - рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Послушать колядку можно по ссылке .

Справка: The One Show - это награда, входящая в ТОП-3 мировых наград в сфере рекламы, дизайна и диджитал-маркетинга. В этом году отметили 50-ю церемонию награждения. Победителей в десятках категорий выбирают ведущие маркетологи мира.

В нынешнюю конкурсную программу The One Show подали 20 166 работ из 69 стран. Триумфаторами стали агенства, студии, бренды и продакшн-компании из 54 стран мира. Всего они заработали 210 золотых карандашей, 200 серебряных, 238 бронзовых и 1172 меритов (Merits).