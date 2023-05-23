Переосмысление "Щедрика" Carol for Charity получило бронзу на международном фестивале The One Show
Переосмысление всемирно известного "Щедрика" под названием Carol for Charity получило свою первую бронзу на международном фестивале креативности The One Show в категории Interactive & Mobile Craft: Audio Craft
Об этом сообщает МИД Украины.
Также отмечают, что проект Carol for Charity попал в шорт-лист Experiential & Immersive: Use of Sound и Branded Entertainment: Audio.
"Carol for the Charity - это история о переосмыслении всемирно известного украинского "Щедрика" для помощи украинским детям, которым занимается Фонд Елены Зеленской", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ведомства отмечают, что это сообщник проекта агентства Saatchi & Saatchi Ukraine и Министерства иностранных дел. Так, накануне Рождества 2022 года команда агентства переписала слова "Щедрика" ввиду современных обстоятельств войны, в результате чего и появилась колядка Carol for Charity. В нем на английском языке рассказывается обо всем, что сейчас происходит с украинцами. Также композиция побуждает включить Shazam и поставить поддержку украинских детей.
Исполнили колядку Тарас Тополя из группы "Антитела", ансамбль им. Григория Веревки и детский фольклорный ансамбль "Зернятко". Они сделали это во время очередного массированного ракетного удара РФ по Киеву в ноябре 2022 года.
Carol for Charity впервые прозвучала в декабре 2022 года. Впоследствии колядку спели вживую в прямом эфире на национальном телевидении в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, а затем ее услышали на 22 радиостанциях в 11 странах.
Переосмысленный "Щедрик" уже помог собрать миллионы гривен для украинских детей. Так колядка получила более 1 млн прослушиваний 110 млн пользователей на стриминговых платформах. Также количество посетителей сайта Фонда Елены Зеленской возросло в десятки раз.
"Награда The One Show для Carol for Charity является важной победой Украины в публичной дипломатии. Команда проекта на 100% заслужила это отличие за нестандартный подход и переосмысление всемирно известного произведения Николая Леонтовича. Очень символично, что спустя более ста лет после мировой премьеры" Щедрик не только очаровывает слушателей во всем мире, но и собирает средства для помощи маленьким украинцам в условиях полномасштабной российской агрессии", - рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Послушать колядку можно по ссылке .
Справка: The One Show - это награда, входящая в ТОП-3 мировых наград в сфере рекламы, дизайна и диджитал-маркетинга. В этом году отметили 50-ю церемонию награждения. Победителей в десятках категорий выбирают ведущие маркетологи мира.
В нынешнюю конкурсную программу The One Show подали 20 166 работ из 69 стран. Триумфаторами стали агенства, студии, бренды и продакшн-компании из 54 стран мира. Всего они заработали 210 золотых карандашей, 200 серебряных, 238 бронзовых и 1172 меритов (Merits).
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